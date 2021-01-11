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Хоффман подписал годичный контракт с «Сент-Луисом» на 4 миллиона долларов

20:36
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«Сент-Луис» заключил полноценный контракт с нападающим Майком Хоффманом. Соглашение рассчитано на один год. Зарплата хоккеиста составит 4 миллиона долларов, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Хоффман находился в команде на просмотре.

Согласно предыдущему контракту с «Флоридой» Майк Хоффман зарабатывал 5,187 млн за сезон. В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 на счету канадца 59 (29+30) очков в 69 встречах.

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