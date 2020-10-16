Хоффман может подписать контракт на год. На игрока претендуют несколько клубов

Нападающий Майк Хоффман, который находится в статусе свободного агента, пока не определился с новым клубом. Он готов рассмотреть вариант даже с подписанием контракта на один год, информирует Sportsnet.

На 30-летнего форварда претендуют «Нэшвилл», «Бостон», «Каролина» и «Коламбус». Также интерес к нему проявлял «Монреаль», но в последнее время переговоры прекратились.

Хоффман зарабатывал 5,187 миллиона за сезон по контракту с «Флоридой». В прошедшем регулярном чемпионате на счету канадца 59 (29+30) очков в 69 встречах.