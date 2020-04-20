HockeyBuzz: «Торонто» подошел бы Войнову очень здорово»

Портал HockeyBuzz предположил, что «Торонто» должен обратить внимание на защитника Вячеслава Войнова. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса».

— «Торонто» в последнее время удается находить в КХЛ недорогое усиление для глубины состава, — отметили в издании. - Успешной историей стало приобретение форварда Ильи Михеева, генеральный менеджер Кайл Дубас надеется получить такой же эффект от Александра Барабанова.

Как сообщил в четверг Айвис Кальниньш, после четырех сезонов в России двукратный обладатель Кубка Стэнли вновь обозначил желание вернуться в НХЛ. Прошлый сезон статистически выдался лучшим для Войнова в составе омского «Авангарда» — 41 (11+30) очко в 59 матчах. Он выиграл Кубок Гагарина со СКА и стал олимпийским чемпионом.

Войнова дисквалифицировал на весь сезон 2019-2020 (позже наказание было урезано до 41 встречи) за инцидент, в результате которого Войнова осудили в 2014 году за домашнее насилие. «Кингз» в прошлом году давали понять, что им не интересен вариант с возвращением Войнова, но они по-прежнему владеют на него правами, так что, если кто-то захочет его подписать, Вячеслава придется выменивать у калифорнийского клуба.

«Лифс» по многим компонентам для Войнова подошли бы очень здорово. Клуб выглядит уязвимым, и ему как раз требуется такой ветеран в связку к Тайсону Бэрри. У генерального менеджера Кайла Дубаса есть шанс заполучить Войнова по приемлемой цене. Главным вопросом является то, перевесит ли польза от приобретения Войнова связанный с ним негатив в прессе.