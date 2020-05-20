НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

HockeyBuzz составил стартовую пятерку сборной России из игроков НХЛ. В ней нет Овечкина

08:58
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Теги:

Портал HockeyBuzz запустил проект «Лучшие пятерки сборных стран», в котором составляет стартовые составы национальных команд. Учитываются только игроки НХЛ.

Звено сформировали: Михаил Сергачев, Никита Кучеров (оба — «Тампа-Бэй»), Иван Проворов («Филадельфия»), Евгений Малкин («Питтсбург») и Артемий Панарин («Рейнджерс»).

Отметим, что в пятерку не попал один из лучших снайперов в истории НХЛ Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» в текущем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, забросил 48 шайб.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир