Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин хочет высказаться о выявленной положительной допинг-пробе 2013 года.

«Я хочу сказать многое, но не могу», — цитирует The Athletic Ничушкина.

Также хоккеист добавил, что предпринимаются попытки урегулировать ситуацию.

Asked Valeri Nichushkin about this. «I want to say a lot, but I can't.» He said they're trying to get everything worked out. https://t.co/tpaQwcaklw — Peter Baugh (@Peter_Baugh) November 18, 2021

Напомним, 4 ноября стало известно, что 26-летнему Ничушкину грозит дисквалификация на 4 года за употребление тестостерона, при этом пробу, в которой обнаружили запрещенные препараты, взяли на юниорском чемпионате мира-2013 в Сочи.