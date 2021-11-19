«Хочу многое сказать, но не могу». Ничушкин — о положительной допинг-пробе
Ничушкин прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе
03:40
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин хочет высказаться о выявленной положительной допинг-пробе 2013 года.
«Я хочу сказать многое, но не могу», — цитирует The Athletic Ничушкина.
Также хоккеист добавил, что предпринимаются попытки урегулировать ситуацию.
Напомним, 4 ноября стало известно, что 26-летнему Ничушкину грозит дисквалификация на 4 года за употребление тестостерона, при этом пробу, в которой обнаружили запрещенные препараты, взяли на юниорском чемпионате мира-2013 в Сочи.
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