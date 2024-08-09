Хмылев сообщил, что продолжит работать скаутом в «Лос-Анджелесе»
Победитель Олимпийских игр, чемпион мира Юрий Хмылев заявил, что продолжит работать скаутом в клубе НХЛ «Лос-Анджелес».
«Через год после завершения работы в «Баффало» на меня вышел «Лос-Анджелес», там я знал некоторых скаутов, помощника генменеджера и главного европейского скаута Кристиана Рууту, который раньше играл в «Баффало». У них не было российского скаута, клуб узнал, что «Баффало» не переподписал меня и сделал мне предложение. Я с удовольствием согласился: организация прекрасная, в менеджменте, руководстве люди классные.
Меня уже переподписали на следующий сезон, все время с клубом подписывал контракт на год. В «Лос-Анджелесе» молодцы в том плане, что еще за два-три месяца до истечения срока дали понять, что на меня рассчитывают», — приводит слова Хмылева ТАСС.
Последние шесть лет Хмылев работает в «Лос-Анджелесе» скаутом по России. С 2009 года он был скаутом в «Баффало», американский клуб в 2017 году не стал продлевать с Хмылевым контракт.
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|6
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|0
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|2
|Даллас
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|3
|Колорадо
|0
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|0
|0
|4
|Миннесота
|0
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|0
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|5
|Нэшвилл
|0
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|0
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|6
|Сент-Луис
|0
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|0
|0
|7
|Чикаго
|0
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|8
|Юта
|0
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|0
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|2
|Ванкувер
|0
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|3
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
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|0
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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