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Сегодня, 10:50

Хмылев сообщил, что продолжит работать скаутом в «Лос-Анджелесе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победитель Олимпийских игр, чемпион мира Юрий Хмылев заявил, что продолжит работать скаутом в клубе НХЛ «Лос-Анджелес».

«Через год после завершения работы в «Баффало» на меня вышел «Лос-Анджелес», там я знал некоторых скаутов, помощника генменеджера и главного европейского скаута Кристиана Рууту, который раньше играл в «Баффало». У них не было российского скаута, клуб узнал, что «Баффало» не переподписал меня и сделал мне предложение. Я с удовольствием согласился: организация прекрасная, в менеджменте, руководстве люди классные.

Меня уже переподписали на следующий сезон, все время с клубом подписывал контракт на год. В «Лос-Анджелесе» молодцы в том плане, что еще за два-три месяца до истечения срока дали понять, что на меня рассчитывают», — приводит слова Хмылева ТАСС.

Последние шесть лет Хмылев работает в «Лос-Анджелесе» скаутом по России. С 2009 года он был скаутом в «Баффало», американский клуб в 2017 году не стал продлевать с Хмылевым контракт.

Источник: ТАСС
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
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