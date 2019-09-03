Хлопья, названные в честь Овечкина. А вы готовы их съесть?
19:08
Хлопья «Ови-О», названные в честь нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, скоро поступят в продажу, сообщает официальный Twitter одной из сети магазинов, которая работает в ряде штатов США.
33-летний форвард выступает за «Столичных» с 2005 года. В 2018 году Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим главный трофей НХЛ в качестве капитана команды.
The rumors are true! Ovi-O's (named after @ovi8 of the @Capitals, of course) are coming soon ONLY at Giant. You won't want to miss these—they're pretty «Gr8.» ? pic.twitter.com/PPsbY3v5dK— Giant Food (@GiantFood) September 3, 2019