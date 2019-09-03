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Хлопья, названные в честь Овечкина. А вы готовы их съесть?

19:08
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Хлопья «Ови-О», названные в честь нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, скоро поступят в продажу, сообщает официальный Twitter одной из сети магазинов, которая работает в ряде штатов США.

33-летний форвард выступает за «Столичных» с 2005 года. В 2018 году Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим главный трофей НХЛ в качестве капитана команды.

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