Хлопья, названные в честь Овечкина. А вы готовы их съесть?

Хлопья «Ови-О», названные в честь нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, скоро поступят в продажу, сообщает официальный Twitter одной из сети магазинов, которая работает в ряде штатов США.

33-летний форвард выступает за «Столичных» с 2005 года. В 2018 году Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим главный трофей НХЛ в качестве капитана команды.