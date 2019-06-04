Хэйс перешел из "Виннипега" в "Филадельфию"

"Филадельфия" подписала нападающего Кевина Хэйса, который ранее выступал за "Виннипег". Об этом сообщает официальный сайт клуба. Взамен "Виннипег" получит право в пятом раунде драфта-2019.

BREAKING: We have acquired forward @KevinPHayes12 from Winnipeg in exchange for a fifth-round pick in the 2019 NHL Draft. https://t.co/LhPG1pvcmP — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) 4 июня 2019 г.

Генеральный менеджер клуба Чак Флетчер заявил, что получив права на игрока, клуб сможет провести с ним переговоры до 1 июля, когда он станет неограниченно свободным агентом.

27-летний хоккеист в сезоне-2018/19 провел 20 матчей за "Виннипег" в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 13 (5+8) очков. В плей-офф он провел 6 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Также он провел 51 матч за "Рейнджерс" и набрал 42 (14+28) очков.

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