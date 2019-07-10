Хейнен продлил контракт с "Бостоном" на два года

"Бостон" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Дэнтоном Хейненом. Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на два года, зарплата составит 2,8 миллиона долларов за сезон.

Стороны избежали арбитража, заключив этот контракт. Слушание было назначено на 3 августа.

Напомним, что игрок был выбран "Брюинз" на драфте-2014 под общим 116 номером. В прошлом сезоне он провел в регулярном чемпионате НХЛ 77 матчей и набрал 34 (11+23) очка, также на его счету 8 (2+6) баллов в 24 встречах плей-офф. Всего в лиге – 162 игры и 81 (27+54) очко.