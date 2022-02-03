Хэтэуэй силовым приемом отправил Эвандера Кейна на скамейку «Вашингтона»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Эдмонтон».

Во втором периоде встречи произошел курьезный момент: форвард хозяев Гарнет Хэтэуэй силовым приемом отправил форварда «Ойлерз» Эвандера Кейна на скамейку «Кэпиталз».

Garnet Hathaway puts Evander Kane into the bench. ? pic.twitter.com/JcbkL4P90X — Sportsnet (@Sportsnet) February 3, 2022

Ранее «Сан-Хосе» выставил Кейна на драфт отказов, после чего отправил его в АХЛ. Форварда дисквалифицировали на 21 матч. Кейн подозревался в предоставлении поддельной карты вакцинации от коронавируса.