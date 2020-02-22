Хет-трик Сперджена принес «Миннесоте» победу над «Эдмонтоном»

«Миннесота» на выезде обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Хет-триком в составе победителей отметился Джаред Сперджен.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Миннесота» — 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)

Голы: Ньюджент-Хопкинс — 16 (Ямамото, Бир), 0:50 — 1:0. Фиала — 16 (Сутер), 8:25 — 1:1. Ньюджент-Хопкинс — 17 (Ямамото, Драйзайтль), 13:04 — 2:1. Соуси — 7 (Цуккарелло, Гальченюк), 25:48 — 2:2. Драйзайтль — 35 (Беннинг, Ньюджент-Хопкинс), 28:01 — 3:2. Сперджен — 8 (Гальченюк, Раск), 30:55 — 3:3. Сперджен — 9 (Сутер, Паризе), 50:07 — 3:4. Сперджен — 10 (п.в., Стаал), 58:22 — 3:5.

Вратари: Коскинен (57:48 — 58:22) — Стэлок.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (10+8+8) — 39 (17+12+10).

22 февраля. Эдмонтон. Rogers Place.