Хет-трик Ракелля принес "Анахайму" победу над "Эдмонтоном"

"Анахайм" обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1. Хет-трик в этой игре сделал нападающий Рикард Ракелль.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Анахайм" - 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Голы: Перри - 6 (Хенрик, Линдхольм), 15:17 - 0:1. Ракелль - 16 (Сильверберг), 21:21 - 0:2. Ракелль - 17 (Стил, Хольцер), 28:48 - 0:3. Ракелль - 18 (Сильверберг, Линдхольм), 35:13 - 0:4. Шор - 10 (Кэррик), 41:29 - 0:5. Ганье - 6 (Лучич, Клефбом), 53:09 - 1:5.

Вратари: Коскинен (Столарз, 35:13) - Гибсон.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 31 (8+9+14) - 38 (11+11+16).

31 марта. Эдмонтон. Rogers Place.