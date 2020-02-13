Хет-трик Пастрняка принес «Бостону» победу над «Монреалем»

«Бостон» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Хет-триком в составе победителей отметился Давид Пастрняк.

Российский нападающий «Канадиенс» Илья Ковальчук отыграл 20 минут, один раз бросил по воротам, но очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Монреаль» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Пастрняк — 39 (Маршан), 6:59 — 1:0. Пастрняк — 40 (Керали), 24:16 — 2:0. Сканделла — 5 (Сузуки, Улле), 24:52 — 2:1. Пастрняк — 41 (бол., Бержерон, Маршан), 35:45 — 3:1. Бержерон — 24 (п.в., Маршан), 59:40 — 4:1.

Вратари: Раск — Прайс (57:25 — 59:40).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 38 (11+15+12) — 29 (10+9+10).

Наши: — - Ковальчук (20.17/1/0).

13 февраля. Бостон. TD Garden.