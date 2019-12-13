Хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» одержать крупную победу над «Сан-Хосе»

«Рейнджерс» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

В составе победителей хет-трик оформил Артемий Панарин, который также сделал результативную передачу, Мика Зибанежад оформил дубль, еще одну шайбу забросил Йеспер Фаст.

Панарин забросил 18 шайб в текущем сегоне, на его счету 41 (18+23) очко в 31 игре.

Российский нападающий Павел Бучневич отыграл 14:59, показатель полезности «-3». Голкипер Александр Георгиев отразил 15 бросков из 18.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 3:6 (1:0, 1:2, 1:4)

Голы: Хертл — 11 (мен.), 9:13 — 1:0. Фаст — 5 (Хитил, Маккег), 25:02 — 1:1. Панарин — 16 (Стром, Шей), 27:56 — 1:2. Кутюр — 10 (Майер), 31:32 — 2:2. Диллон — 1 (Лабанк, Торнтон), 44:12 — 3:2. Зибанежад — 8 (бол., Дианджело, Панарин), 48:49 — 3:3. Зибанежад — 9 (Крайдер, Фаст), 53:10 — 3:4. Панарин — 17 (Хитил, Крайдер), 56:49 — 3:5. Панарин — 18 (п.в.), 57:36 — 3:6.

Вратари: Джонс (57:17) — Георгиев.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 18 (7+9+2) — 30 (12+8+10).

Наши: — - Бучневич (15.45/0/-3), Панарин (17.46/4/+3).

13 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков