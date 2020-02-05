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Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Лос-Анджелесом»

05:39

«Вашингтон» переиграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин? оформил хет-трик за 5 минут. Теперь на его счету 698 заброшенных шайб в североамериканской лиге.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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