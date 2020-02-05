Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Лос-Анджелесом»

«Вашингтон» переиграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин? оформил хет-трик за 5 минут. Теперь на его счету 698 заброшенных шайб в североамериканской лиге.

Ovi with the late game heroics!!! We are not worthy pic.twitter.com/zeq0pa5J69 — Washington Capitals (@Capitals) February 5, 2020