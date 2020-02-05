Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Лос-Анджелесом»
05:39
«Вашингтон» переиграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин? оформил хет-трик за 5 минут. Теперь на его счету 698 заброшенных шайб в североамериканской лиге.
One shot, one goal! pic.twitter.com/lWC7r14X6N— Washington Capitals (@Capitals) February 5, 2020
Ovi with the late game heroics!!! We are not worthy pic.twitter.com/zeq0pa5J69— Washington Capitals (@Capitals) February 5, 2020
THROW YER HATS!!! pic.twitter.com/R7l5cTkjkq— Washington Capitals (@Capitals) February 5, 2020
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