Хет-трик Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Чикаго» и сравнять счет в серии

«Эдмонтон» в матче квалификационном раунде Кубка Стэнли обыграл «Чикаго» со счетом 6:3. Главной звездой встречи стал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид, оформивший хет-трик.

После этой встречи счет в серии до трех побед стал 1-1. В первом матче «Чикаго» одержал победу со счетом 6:4. Следующий матч серии пройдет 6 августа и начнется в 5:30 мск.

That'd be Connor McDavid's (@cmcdavid97) first career postseason @Enterprise hat trick and it is oh so sweet! ? #StanleyCup Qualifiers pic.twitter.com/Zwf3KFZMha — NHL (@NHL) August 4, 2020

НХЛ. Кубок Стэнли. Запад. Квалификационный раунд. Второй матч

«Эдмонтон» — «Чикаго» — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Голы: Макдэвид — 2 (Нерс, Ньюджент-Хопкинс), 0:19 — 1:0. Макдэвид — 3 (Ньюджент-Хопкинс, Бир), 4:05 — 2:0. Кейн — 1 (Дебринкэт, Куккук), 9:06 — 2:1. Эннис — 1, 21:44 — 3:1. Куккук — 1 (Дебринкэт, Дак), 24:22 — 3:2. Мяяття — 1 (Дак, Кейн), 35:13 — 3:3. Макдэвид — 4 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Чейссон), 37:10 — 4:3. Нил — 2, 47:25 — 5:3. Чейссон — 1, 48:05 — 6:3.

Вратари: Коскинен — Кроуфорд.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 35 (17+9+9) — 26 (9+10+7).

4 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 1-1