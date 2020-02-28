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Хет-трик Бобби Райна. Игрок вернулся на лед после курса лечения от алкоголизма

08:41
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» победила «Ванкувер» со счетом 5:2. Хет-трик сделал нападающий «Сенаторов» Бобби Райан.

32-летний американец проводил только второй матч после возвращения на лед. Он пропустил долгое время, так как проходил лечение в реабилитационной клинике и боролся с алкогольной зависимостью.

Райан, чья настоящая фамилия Стивенсон, был выбран под общим 2-м номером на драфте-2005 «Анахаймом». Молодой человек был вынужден поменять фамилию, так как его отец вместе с семьей скрывался от ФБР. В конце концов, он был арестован и отсидел срок в тюрьме.

Проблема с алкоголем у Райана начались поле смерти матери, которая долгое время одна воспитывала его.

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