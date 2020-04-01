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Хет-трик Бэкстрема. У нападающего родился третий ребенок

21:44
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Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем в третий раз стал отцом. Девочку назвали Ализе. Также у шведа есть два сына — Хейли и Винс.

— Мы вернулись домой два дня назад. Все замечательно — цитирует шведа RMNB. — Знаю, что было много разговоров о врачах о том, насколько они важны. Я думаю, что они проделали большую работу. Знаю, что это была неидеальная ситуация для того, чтобы быть в больнице в это время.

В текущем сезоне на счету Бэкстрема 54 (12+42) очка в 61 матче при показателе полезности «-1». Сезон в НХЛ приостановлен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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