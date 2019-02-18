Хет-трик Баркова помог "Флориде" победить "Монреаль", Дадонов сделал передачу

"Флорида" обыграла "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:3. Хет-трик в этой встрече сделал финский нападающий "Пантерз" Александр Барков.

Россиянин Евгений Дадонов записал на свой счет результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Монреаль" - 6:3 (3:2, 1:1, 2:0)

Голы: Барков - 20 (бол., Яндл, Хоффман), 3:59 - 1:0. Мальгин - 7 (Брассар, Боргстрем), 11:28 - 2:0. Доми - 18 (Татар), 13:04 - 2:1. Ватрано - 20 (Барков, Юбердо), 13:57 - 3:1. Галлахер - 23, 16:46 - 3:2. Доми - 19 (Райлли, Татар), 25:18 - 3:3. Барков - 21 (Яндл), 37:49 - 4:3. Барков - 22, 49:13 - 5:3. Шихан - 8 (п.в., Дадонов, Хоффман), 57:35 - 6:3.

Вратари: Раймер - Ниеми (Прайс, 13:57, 56:52 - 57:35).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 36 (10+14+12) - 31 (17+11+3).

Наши: Дадонов (15.12/2/0) - -.

18 февраля. Майами. BB&T Center.