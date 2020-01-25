Хертл в маске Бибера не смог переиграть Биннингтона. Видео

Нападающий «Сан-Хосе» Томаш Хертл необычно исполнил свою попытку в конкурсе вратарей на звездном уик-энде. Чех надел маску популярного певца Джастина Бибера. Однако в таком виде ему не удалось забросить шайбу в сетку ворот Джордана Биннингтона.

Напомним, ранее между артистом и вратарем произошел конфликт. Биннингтон написал в комментарии под видео, на котором музыкант играет в хоккей, что готов перекрасить волосы, если Бибер забросит хотя бы одну шайбу из десяти попыток против него. Позже певец ответил, что готов сыграть на 10 тысяч долларов, которые вратарь будет обязан направить на благотворительность в случае поражения.