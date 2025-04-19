Гол Мирошниченко помог фарм-клубу «Вашингтона» обыграть фарм-клуб «Питтсбурга»

«Херши Беарз» переиграл «Уилкс-Берри» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 4:2.

Российский форвард фарм-клуба «Вашингтона» Иван Мирошниченко в начале первого периода открыл счет. Всего в этом сезоне 21-летний россиянин набрал 40 (21+19) очков в 52 играх АХЛ.

«Херши Беарз» с 96 очками в 71 матче лидирует в Атлантическом дивизионе. «Уилкс-Берри» с 86 очками идет на 4-й строчке.