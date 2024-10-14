«Херши Беарз» проиграли «Кливленду», несмотря на хет-трик Мирошниченко

Фарм-клуб «Вашингтона» «Херши Беарз» дома проиграл «Кливленд Монстерс» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 3:6.

Все три шайбы хозяев забил российский нападающий Иван Мирошниченко. У гостей трижды отличился Лука Дель Бель Беллуз, по одному голу у Романа Ахкана, Трэя Фикс-Волански и Джеймса Малатесты.

«Херши» проведет следующий матч 17 октября против «Бриджпорта», «Кливленд» 19 октября встретится с «Шарлотт».