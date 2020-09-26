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Хернквист был так недоволен обменом из «Питтсбурга», что выбросил форму «Пингвинов»

17:36
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«Питтсбург» обменял форварда Патрика Хернквиста во «Флориду» на защитника Майка Мэтисона и нападающего Колтона Сивиура. 33-летний швед был так недоволен своим обменом, что выбросил на улицу форму «Пингвинов».

— Когда заговорили об обмене, меня это ошеломило, ведь у меня был пункт о запрете в контракте, — цитирует форварда Pittsburgh Post-Gazette. — Но потом я узнал, что «Питтсбург» не рассчитывает на меня, а «Флорида» по-настоящему хочет видеть у себя в команде.

Конечно, элемент безумия в этой ситуации присутствовал. Это был трудный момент, я как будто попал в тупик. Когда есть такой пункт в контракте, ты не думаешь, что этот вопрос вообще возникнет.

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