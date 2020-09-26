Хернквист был так недоволен обменом из «Питтсбурга», что выбросил форму «Пингвинов»

«Питтсбург» обменял форварда Патрика Хернквиста во «Флориду» на защитника Майка Мэтисона и нападающего Колтона Сивиура. 33-летний швед был так недоволен своим обменом, что выбросил на улицу форму «Пингвинов».

Patrick Hornqvist driveway this afternoon

Coworker lives in his neighborhood

Looks like someone tossed the gear out pic.twitter.com/XeSU55Rn6C — Charles Tommarello (@grunge777) September 26, 2020

— Когда заговорили об обмене, меня это ошеломило, ведь у меня был пункт о запрете в контракте, — цитирует форварда Pittsburgh Post-Gazette. — Но потом я узнал, что «Питтсбург» не рассчитывает на меня, а «Флорида» по-настоящему хочет видеть у себя в команде.

Конечно, элемент безумия в этой ситуации присутствовал. Это был трудный момент, я как будто попал в тупик. Когда есть такой пункт в контракте, ты не думаешь, что этот вопрос вообще возникнет.