Хенрик повторил достижение Гретцки в финалах Кубка Стэнли

«Эдмонтон» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Флориду» (5:1).

Победную шайбу в этой встрече забросил форвард Адам Хенрик. 34-летний канадец стал четвертым игроком в истории «Ойлерз», кому удалось дважды забить решающий гол в одной финальной серии плей-офф, повторив достижение Уэйна Гретцки, Яри Курри и Фернандо Писани.

Счет в серии 3-3. Решающий матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет 25 июня в Санрайз и начнется в 3:00 мск.