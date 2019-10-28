Хенрик Лундквист: «Рейнджерс» нужно понять, что в каждом матче необходимо сражаться"

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист — о матче с «Бостоном» (4:7) в регулярном чемпионате НХЛ. Он считает, что его команда не лучшим образом сыграла во втором периоде.

— Нам нужно понять, что в каждом матче необходимо сражаться, — цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ. — Причем и этого может быть недостаточно. Вообще надо играть жестко и быстро. Все сводится к единоборствам. Именно это приносит успех в лиге. Во втором периоде соперник делал с нами что хотел.

Хенрик Лундквист за два периода пропустил четыре шайбы с 31 броска и во втором перерыве был заменен на Александра Георгиева, сделавшего девять сэйвов.

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