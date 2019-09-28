Хенрик Лундквист: «Панарин именно такой, каким его разрекламировали»

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился мнением о новичке клуба Артемии Панарине, а также рассказал о личной задаче на сезон.

— Что ж, он именно такой, каким его разрекламировали, — цитирует официальный сайт лиги голкипера. — Я знаю, что это мастер, но прикольно теперь видеть это каждый день на тренировках. Будет важно, чтобы лидеры вели ребят за собой. Учитывая, что у нас будет много молодежи. Да и группа русских ребят у нас будет. Думаю, что он нам очень поможет.

Я хочу достичь уровня, на котором был в первые пару месяцев прошлого сезона, и сохранять его. Я хочу играть и помогать команде одержать больше побед, чем в прошлом году. Таков главный фокус, это основная задача. Да и я сам чувствую себя хорошо. Я знаю, что моя игра на месте. Мне не терпится начать тренировочный лагерь, правильно готовиться и, будем надеяться, провести удачный год.

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