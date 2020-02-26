Хенрик Лундквист: «Обсудим мою роль в «Рейнджерс» в конце сезона»

Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист рассказал, что обсудит свою роль в команде с руководством клуба после того, как закончится сезон-2019/20.

— После окончания сезона мы поговорим, обсудим мою роль и подходит ли это мне, — цитирует официальный сайт НХЛ Лундквиста. — В последние два года я открыто говорил руководству, что если они почувствуют, что я не являюсь хорошим решением, то нам надо об этом сесть и откровенно поговорить. Думаю, что после окончания сезона мы пообщаемся, но на данный момент моя главная задача — усердная работа и готовность играть. И этим я должен заниматься. Понятно, что будет время, когда надо будет оценить мое место среди вратарей, но мы об этом всегда открыто говорили с клубом.

В составе «Рейнджерс» также выступают два россиянина, 24-летние Игорь Шестеркин и Александр Георгиев. Лундквист не выходил на лед в 10 из 11 последних матчей, уступая место в воротах кому-то из россиян. Контракт 37-летнего вратаря действует до конца сезона-2020/21. Швед выступает за «Рейнджерс» на протяжении всей своей 15-летней карьеры в НХЛ.