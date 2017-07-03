Хемски подписал контракт с "Монреалем"

Нападающий Алеш Хемски, в минувшем сезоне выступавший в составе "Далласа", подписал контракт с "Монреалем", информирует пресс-служба "Канадиенс". Соглашение форварда рассчитано на один год.
Финансовые детали сделки не уточняются. По неофициальной информации, за это время 33-летний чех заработает один миллион долларов. В минувшем сезоне Хемски провел в составе "Старз" 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 7 (4+3) очка.
Canadiens agree to terms on a one-year, one-way contract with free agent forward Ales Hemsky.– Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 3 июля 2017 г.