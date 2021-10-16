Хэмилтон забросил одну самых быстрых шайб на старте сезона. Видео
03:39
«Нью-Джерси» на 17-й секунде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» открыл счет. Голом отметился защитник Дуги Хэмилтон.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, это стал одним из самых быстрых голов на старте сезона и самый быстрый в XXI веке.
Автором самого быстрого гола является Кент Нильссон, которому потребовалось на старте сезона-1986/87 потребовалось 10 секунд.
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