Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Хэмилтон забросил одну самых быстрых шайб на старте сезона. Видео

03:39
Теги:

«Нью-Джерси» на 17-й секунде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» открыл счет. Голом отметился защитник Дуги Хэмилтон.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, это стал одним из самых быстрых голов на старте сезона и самый быстрый в XXI веке.

Автором самого быстрого гола является Кент Нильссон, которому потребовалось на старте сезона-1986/87 потребовалось 10 секунд.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
10 самых перспективных российских футболистов FIFA 22. Из «Спартака» всего двое, из ЦСКА — пятеро
Чудинов прокомментировал победу над Миттагом
0