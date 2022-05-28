Хелм забросил самый поздний победный гол в решающем матче серии плей-офф за 80 лет

«Колорадо» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луис» (3:2) и выиграл серию (4-2).

За 6 секунд до конца третьего периода победную шайбу забросил Даррен Хелм. Это самый поздний победный гол, который вывел команду в следующую стадию плей-офф, за 80 лет. В 1942 году Ник Метц («Торонто») забросил за пять секунд до конца матча.

«Колорадо» вышел в финал Западной конференции, где встретится с «Эдмонтоном».