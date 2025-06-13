Хеллибаку вручили «Везина Трофи» и «Харт Трофи» сразу после возвращения с рыбалки

Вратарю «Виннипега» Коннору Хеллибаку устроили сюрприз после возвращения с рыбалки в штате Мичиган, где он проводил отпуск.

Члены семьи и друзья ждали голкипера на берегу с наградами «Везина Трофи» и «Харт Трофи», которые Хеллибак выиграл по итогам сезона НХЛ-2024/25. Вратарь рассказал, что сначала не понял, почему люди столпились возле причала.

«Этот момент был вишенкой на торте. Сначала я даже не понял, о чем речь. Наверное, я назову этот день одним из лучших в моей карьере», — сказал Хеллибак.

В сезоне-2024/25 Хеллибак сыграл в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ (47 побед), отражая 92,5 процента бросков. В плей-офф его показатели — 6 побед в 13 матчах при проценте отраженных бросков — 86,6.