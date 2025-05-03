Хеллибак стал третьим вратарем в истории Кубка Стэнли, пропустивший 4+ гола в 7 выездных матчах подряд

Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак пропустил 4 гола и был заменен после второго периода в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» (2:5, 3-3).

31-летний хоккеист стал третьим вратарем в истории плей-офф НХЛ, который пропустил 4 и более шайбы в семи выездных играх подряд.

Также Хеллибак по ходу этой серии был заменен в трех матчах из шести.

Счет в серии «Виннипега» и «Сент-Луиса» стал 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 5 мая.