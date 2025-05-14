Хеллибак — о поражении от «Далласа»: «Достаточно одного маленького изменения, чтобы все могло пойти по-нашему»

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак подвел итоги четвертого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Далласа» (1:3).

«Просто выиграй одну игру. Оставь все это позади. Я оставляю все это позади каждый вечер, показываю свою лучшую игру. Иногда это приносит разочарование, но достаточно одного маленького изменения, одного небольшого рывка, чтобы все могло пойти по-нашему», — приводит слова Хеллибака журналист Мурат Эйтс.

Счет в серии 3-1 в пользу «Далласа». Пятый матч пройдет 16 мая и начнется в 4:30 по московскому времени.