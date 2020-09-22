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Хеллебайк признан лучшим вратарем сезона в НХЛ. Он обошел Василевского и Раска

02:18
Коннор Хеллебайк. Фото nhl.com
Коннор Хеллебайк. Фото nhl.com
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Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк признан лучшим вратарем по итогам сезона в НХЛ. В борьбе за «Везина Трофи» он обошел россиянина Андрея Василевского из «Тампа-Бэй» и финна Туукку Раска из «Бостона».

Хеллибак набрал 123 очка в голосовании, Раск — 99, а Василевский — 31.

Хеллибак в регулярном чемпионате провел 58 матчей и одержал 32 победы, сыгра 6 раз на ноль. В среднем он отражал 92,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2,57.

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