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Хекстолл: «Малкина будут помнить как одного из величайших игроков в истории НХЛ»

Хекстолл прокомментировал подписание нового контракта с Малкиным
Евгений Козинов
Корреспондент
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Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл прокомментировал подписание нового контракта с российским нападающим Евгением Малкиным. 35-летний россиянин подписал четырехлетнее соглашение на 24,4 миллиона долларов.

«Евгений — талант своего поколения, его будут помнить как одного из величайших игроков в истории НХЛ. Его хоккейное резюме и личные достижения многое говорят о нем как об игроке, и мы очень рады видеть, как он продолжает свое замечательное приключение в «Питтсбурге», — цитирует пресс-служба клуба Хекстолла.

Евгений Малкин. «Питтсбург» объявил о подписании нового контракта с Малкиным

Напомним, «Питтсбург» выбрал Малкина под общим вторым номером на драфте 2004 года. Россиянин с 2006 года играет в НХЛ.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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