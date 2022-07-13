Хекстолл: «Малкина будут помнить как одного из величайших игроков в истории НХЛ»

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл прокомментировал подписание нового контракта с российским нападающим Евгением Малкиным. 35-летний россиянин подписал четырехлетнее соглашение на 24,4 миллиона долларов.

«Евгений — талант своего поколения, его будут помнить как одного из величайших игроков в истории НХЛ. Его хоккейное резюме и личные достижения многое говорят о нем как об игроке, и мы очень рады видеть, как он продолжает свое замечательное приключение в «Питтсбурге», — цитирует пресс-служба клуба Хекстолла.

Напомним, «Питтсбург» выбрал Малкина под общим вторым номером на драфте 2004 года. Россиянин с 2006 года играет в НХЛ.