Хедманн считает, что сила Василевского в психологии

Защитник «Тампы» Виктор Хедманн считает, что сила российского вратаря Андрея Василевского в психической устойчивости.

«Его психическая устойчивость не из этого мира, он восстанавливается после тяжелых игр или поражений. Его рекорды — это не случайность», — приводит пресс-служба НХЛ слова Хедманна.

«Лайтнинг» проиграли «Колорадо» (3:4 ОТ) в первом матче финальной серии. Второй матч в серии состоится 19 июня. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.