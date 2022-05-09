Хедман, Йоси и Макар стали претендентами на «Норрис Трофи» по итогам сезона

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Национальная хоккейная лига объявила имена финалистов на «Норрис Трофи» — приз лучшем защитнику регулярного чемпионата.

В числе трех финальных номинантов попали Викотор Хедман («Тампа»), Роман Йоси («Нэшвилл») и Кэйл Макар («Колорадо»).

В регулярном сезоне НХЛ-2021/2022 Хедман провел 82 матча, набрав 85 (20+65) очков при полезности «+26».

На счету Йоси 80 встреч и 96 (23+73) результативных баллов при общей полезности «+13».

Макар принял участие в 77 играх, заработав 86 (28+58) очков при показателе полезности «+48».

Напомним, что в прошлом году «Норрис» выиграл защитник «Рейнджерс» Адам Фокс.

Йоси становился обладателем награды в 2020 году, Хедман — в 2018-м.