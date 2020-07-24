Хедман возглавил список лучших защитников НХЛ по версии пресс-службы лиги. Россияне не попали в топ-20

Эксперты NHL Network составили рейтинг 20 лучших защитников НХЛ на текущий момент. Россиян в этом списке не оказалось.

Первое место в рейтинге занял Виктор Хедман из «Тампы». Вторым стал Роман Йоси («Нэшвилл»), замкнул тройку Джон Карлсон из «Вашингтона».