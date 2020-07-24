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Хедман возглавил список лучших защитников НХЛ по версии пресс-службы лиги. Россияне не попали в топ-20

16:55
Виктор Хедман. Фото nhl.com
Виктор Хедман. Фото nhl.com
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Эксперты NHL Network составили рейтинг 20 лучших защитников НХЛ на текущий момент. Россиян в этом списке не оказалось.

Первое место в рейтинге занял Виктор Хедман из «Тампы». Вторым стал Роман Йоси («Нэшвилл»), замкнул тройку Джон Карлсон из «Вашингтона».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/top-10-defensemen-power-rankings-in-stanley-cup-qualifiers/c-317606846

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