Хедман возглавил список лучших защитников НХЛ по версии пресс-службы лиги. Россияне не попали в топ-20
16:55
Эксперты NHL Network составили рейтинг 20 лучших защитников НХЛ на текущий момент. Россиян в этом списке не оказалось.
Первое место в рейтинге занял Виктор Хедман из «Тампы». Вторым стал Роман Йоси («Нэшвилл»), замкнул тройку Джон Карлсон из «Вашингтона».
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/top-10-defensemen-power-rankings-in-stanley-cup-qualifiers/c-317606846
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