Хедман: «Василевский держит «Тампу» в играх, когда мы не на высоте»

Защитник «Тампы» Виктор Хедман поделился мнением об игре вратаря Андрея Василевского после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (3:2).

«Василевский — большая часть нашей команды, и иногда, не слишком часто, мы должны полагаться на него, чтобы держать нас в играх, когда мы не на высоте. Он был потрясающим весь сезон», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ.

Василевский был признан второй звездой матча, отразив 35 из 37 бросков. На 8-й минуте второго периода прервалась его «сухая» рекордная серия. Россиянин не пропускал на протяжении 227 минут 50 секунд и стал рекордсменом своего клуба по этому показателю.