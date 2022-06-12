Хедман ударил клюшкой об защитное стекло возле скамейки «Тампы» после удара от Лафренье в челюсть

«Тампа» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли встречается с «Рейнджерс».

В одном из эпизодов второго периода защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман получил удар в челюсть от форварда Алексиса Лафренье. Судьи оставили без внимания этот эпизод, что разозлило Хедмана, который ударил клюшкой об защитное стекло возле своей скамейки.