Хедман шестой год подряд претендует на «Норрис Трофи»

Защитник «Тампы» Виктор Хедман стал претендентом на «Норрис Трофи» по итогам сезона-2021/22.

Он уже выиграл трофей в 2018 году. Также швед вошел в число трех претендентов на индивидуальную награду шестой год подряд.

Последним такую длительную серию выдавал бывший защитник «Детройта» Никлас Лидстрем.

В регулярном сезоне НХЛ-2021/2022 Хедман провел 82 матча, набрав 85 (20+65) очков при полезности «+26».