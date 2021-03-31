Хедман рассказал о своем состоянии после матча с «Коламбусом», где получил повреждение

Защитник «Тампы-Бэй» Виктор Хедман рассказал о своей травме, которую он получил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (1:3).

«Не знаю... Это неприятно, но через подобное проходят все игроки. Вроде потом я чувствовал себя хорошо, и перед следующей встречей у меня есть время окончательно прийти в себя. Думаю, мы все должны выглядеть лучше, хотя и сегодня действовали отнюдь не плохо», — цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ.

В середине второго периода 30-летний шведский хоккеист столкнулся с защитником «Коламбуса» Микко Лехтоненом и врезался в борт. Хедман не смог самостоятельно встать после падения, одноклубники под руки увели его с площадки. Несмотря на это, защитник вернулся на лед через несколько минут.