Хедман провел 900-й матч в НХЛ. Он стал четвертым хоккеистом «Тампы» с таким показателем

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» (5:2).

Для защитника «Лайтнинг» Виктора Хедмана этот матч стал 900-м в НХЛ. 31-летний швед стал четвертым игроком франшизы с таким показателем — ранее этого добились Винсент Лекавалье (1037), Мартин Сент-Луис (972) и Стивен Стэмкос (924).

На счету Хедмана 604 (134+470) очка в 900 матчах НХЛ. В минувшем сезоне он набрал 85 (20+65) очков в 82 играх.