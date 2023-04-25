Хедман повторил достижение Зубова в плей-офф НХЛ

Защитник «Тампы» Виктор Хедман отметился двумя результативными передачами в четвертом матче серии с «Торонто».

Таким образом, 32-летний швед провел 25-й матч в плей-офф НХЛ, в котором набрал больше одного очка. Он сравнялся по этому показателю с Сергеем Зубовым, выйдя на 11-е место среди защитников по количеству игр с 2+ очками в розыгрышах Кубка Стэнли.

На данный момент на счету Хедмана 2 (0+2) очка в трех матча с «Торонто».