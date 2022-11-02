Хедман из-за травмы пропустит матч «Тампы» против «Оттавы»

Защитник «Тампы» Виктор Хедман пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы», сообщает журналист Дэйв Рэндорф.

У 31-летнего шведа травма верхней части тела. Ожидается, что в скором времени игрок вернется в состав «Лайтнинг».

В текущем сезоне Хедман провел 9 матчей, в которых набрал 8 (1+7) очков.

Матч «Тампа» — «Оттава» пройдет сегодня, 2 ноября и начнется в 2.00 мск.