Хедман: «Если прием на Кучерове был грязным, лига рассмотрит этот эпизод и вынесет вердикт»

Защитник «Тампы» Виктор Хедман прокомментировал большое количество удалений в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (6:2, счет в серии 3-1).

«Что было, то было, мы должны были играть при любых обстоятельствах. Хотя это уже был хоккей между свистками. Мы старались контролировать эмоции. Когда Кучерова ударили клюшкой по ноге, даже со скамейки запасных было видно — это не самая чистая игра. Но это вне моей компетенции, и я не могу с этим ничего поделать. Если тот прием был грязным — я знаю, у нас в лиге хватает людей, которые рассмотрят этот эпизод и вынесут вердикт», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ.

Кучеров в матче с «Пантерз» набрал 4 (1+3) очка. В одном из эпизодов встречи россиянин получил повреждение в стычке с форвардом Энтони Дюклером, который ударил его клюшкой по колену.