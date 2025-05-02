Хайнс — о вылете «Миннесоты»: «Все пошло не так, как мы хотели»

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс прокомментировал итоги первого раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса» (2-4).

«Я думаю, что мы достаточно поработали и играли достаточно хорошо, чтобы продолжить серию. К сожалению, все пошло не так, как мы хотели, но я похвалю ребят. Это была действительно веселая команда для тренера, чрезвычайно конкурентоспособный коллектив. Это, конечно, разочаровывает сейчас, потому что чувствуем, что заслуживали немного лучшего, по крайней мере в последних нескольких играх. К сожалению, все пошло не так», — приводит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.

Во втором раунде «Вегас» сыграет с «Эдмонтоном».