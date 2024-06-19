Хайман увеличил преимущество «Эдмонтона» в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой»

Форвард «Эдмонтона» Зак Хайман отличился в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

32-летний канадец реализовал большинство на 22-й минуте, подправив шайбу в ворота после броска Эвана Бушара, и сделал счет 2:0.

Счет в серии 3-1 в пользу «Флориды». «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.