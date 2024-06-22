Хайман — о трех победах подряд в финале Кубка Стэнли: «Все забудут это, если «Эдмонтон» не выиграет»

Форвард «Эдмонтона» Зак Хайман прокомментировал победу в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:1).

«Это замечательная история, но нам нужно ее закончить. Все забудут это, если мы не выиграем», — приводит слова Хаймана официальный сайт НХЛ.

Решающий матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет 25 июня в Санрайз и начнется в 3:00 мск.