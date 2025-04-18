Хатсон стал лучшим новичком НХЛ по очкам, Мичков — лучшим снайпером

Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон стал самым результативным новичком по итогам регулярного чемпионата НХЛ-2024/25.

21-летний американец набрал 66 (6+60) очков в 82 матчах сезона. Вторую строчку с 63 очками разделили Матвей Мичков из «Филадельфии» и Маклин Селебрини из «Сан-Хосе».

20-летний россиянин с 26 голами стал лучшим снайпером среди новичков сезона.